Повышение зарплаты стало главным достижением для петербуржцев за 2024 год

Исследователи hh.ru выяснили, какими достижениями и проблемами запомнился 2024 год для жителей Петербурга. Главным успехом для 30% опрошенных стало повышение зарплаты, сообщает 25 декабря пресс-служба сервиса. Чаще других об этом сообщили юристы (41%) и маркетологи (40%).

На втором месте среди удач — новая работа (28%), что особенно актуально для специалистов по HR (45%) и работников общепита и туризма (42%). Также 27% респондентов отметили, что в этом году смогли полноценно отдохнуть в отпуске.

Среди других достижений петербуржцев: повышение квалификации (27%), прочитанные книги (25%) и долгожданные крупные покупки (18%).

скриншот сервиса hh.ru

С другой стороны, 50% опрошенных назвали выгорание на работе своей главной неудачей года — этот показатель вырос на 6 п.п. по сравнению с прошлым годом. Чаще всего на выгорание жаловались маркетологи (64%), управленцы и сотрудники сферы образования (по 58%).

Ещё 44% разочаровались в компании или работе, а 29% столкнулись с неудачами на собеседованиях. Увольнение с работы и ухудшение условий труда отметили по 23% респондентов. Каждый пятый пожаловался на проблемы со здоровьем, а 24% — на конфликты с коллегами.

Среди других трудностей петербуржцы называли переработки (26%), отказ в повышении зарплаты (14%) и отсутствие профессионального роста (15%).

Напомним, по росту зарплат лидерами стали три профессии: DevOps-инженеры, брокеры и агенты по недвижимости. Эти специалисты – единственные на местном рынке, чья медианная зарплата превысила отметку в 200 тысяч рублей.

фото: ЗАКС.Ру