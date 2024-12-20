Агенты по недвижимости обогнали программистов по зарплатам в Петербурге

В 2024 году в Петербурге лидерами по уровню заработной платы стали три профессии: DevOps-инженеры, брокеры и агенты по недвижимости. Эти специалисты – единственные на местном рынке, чья медианная зарплата превысила отметку в 200 тысяч рублей, сообщает 19 декабря пресс-служба сервиса hh.ru.

Также в список самых высокооплачиваемых вошли две ИТ-специальности: системные аналитики и программисты. Средний доход системных аналитиков в этом году составил 172 900 рублей, что на 15% больше по сравнению с 2023 годом. У программистов прирост был менее значительным – зарплата увеличилась на 6%, достигнув 154 400 рублей.

Интересно, что в десятке лидеров по уровню доходов оказались и рабочие специальности. Геодезисты и прорабы отметились рекордным ростом заработной платы – на 23% (до 126 100 рублей) и 21% (до 121 300 рублей) соответственно. Подобная динамика наблюдалась и у других строительных профессий: начальники производства прибавили 19% (до 119 400 рублей), а машинисты – 21% (до 113 тысяч рублей). Эти изменения позволили им войти в двадцатку самых дорогих профессий Петербурга.

Отдельно стоит отметить менеджеров по стратегии – за год их зарплаты выросли на впечатляющие 43%, достигнув 120 тысяч рублей. Такой скачок обеспечил им 11-е место в рейтинге.

Среди востребованных профессий года также фигурируют курьеры. Несмотря на меньший рост медианных зарплат (+13%), их доход составил 117 900 рублей, что позволило занять 15-е место. Курьеры обогнали по уровню зарплат главврачей, автослесарей, машинистов и геологов.

скриншот сервиса hh.ru

Вместе с тем в ряде профессий отмечено снижение доходов. Так, медианная зарплата дата-сайентистов упала на 34% и составила 151 тысячу рублей, а бизнес-аналитики потеряли 1%, остановившись на уровне 119 200 рублей.

Напомним, сейчас петербургские студенты могут заработать на уборке снега: за четыре часа платят тысячу рублей. Студентам предоставляется необходимый инвентарь, включая перчатки и жилетки.

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