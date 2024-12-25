Минстрой предложил запретить мигрантам менять работодателей

Минстрой разработал законопроект, который может обязать мигрантов работать только у одного работодателя, сообщили 25 декабря "Известия". Планируется, что вместо текущей практики указания специализации в патенте будет прописана конкретная компания. Это решение, по мнению ведомства, должно предотвратить уход иностранных строителей в другие сферы, такие как доставка или такси.

Поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", предложенные Минстроем, уже направлены в аппарат правительства на согласование. Если изменения примут, новый порядок в строительной отрасли может заработать с апреля по июнь 2025 года.

По данным Минстроя, в строительстве и ЖКХ России задействованы около 11,5 миллиона человек, из которых 1 миллион составляют иностранные специалисты. Законопроект может затронуть и другие отрасли экономики.

Напомним, с 1 апреля 2025 года иностранные абитуриенты, желающие поступить в российские университеты, будут обязаны сдавать экзамен на знание русского языка.

фото: ЗАКС.Ру