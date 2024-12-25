Самосвал с отказавшими тормозами врезался в автобус в Петербурге

Утром 25 декабря в Красносельском районе Петербурга произошла авария с участием рейсового автобуса № 145Б, передает "Фонтанка".

По словам очевидцев, на проспекте Ленина, перед мостом в Скачках, самосвал Volvo врезался в автобус. В компании "Вест-Сервис", обслуживающей маршрут, сообщили, что у грузовика отказали тормоза, и он столкнулся с задней частью автобуса.

В результате аварии три пассажира автобуса получили легкие травмы, включая ушибы и ссадины. Пострадавшие были осмотрены на месте.

Недавно водитель "КамАЗа" на перекрестке Стародеревенской улицы и Богатырского проспекта не уступил дорогу автобусу, из-за чего произошло столкновение. Делом заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

фото: ЗАКС.Ру