Комитет по печати потратит до 56 млн рублей на социальную рекламу в 2025 году

Петербургский комитет по печати и взаимодействию со СМИ объявил 24 декабря о проведении четырех конкурсов на право заниматься распространением социальной рекламы в 2025 году. Общая сумма по ним может достигать 55,9 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Больше всего средств планируется потратить на распространение социальной рекламы, "отражающей приоритеты и цели социально-экономического развития Российской Федерации и Санкт-Петербурга" на специальных конструкциях в городе. Максимальное значение контракта здесь указано на уровне 26,6 млн рублей.

Целью подобной кампании названо привлечение внимания к проблемам и приоритетам социально-экономического развития страны, информирование о путях преодоления проблем и "формирование в массовом сознании" поведенческих установок, направленных на преодоление трудностей и достижение целей развития.

Еще до 15,1 млн рублей комитет закладывает на антинаркотическую социальную рекламу. Кампанию по продвижению "установок на взаимопонимание и взаимоуважение в петербургском обществе", гармонизации межнациональных отношений и противодействию экстремизму оценили в максимальные 11,4 млн рублей.

Меньше всего чиновники рассчитывают потратить на кампанию по пропаганде безопасности дорожного движения. В этом случае победитель конкурса может рассчитывать на сумму, не превышающую 2,9 млн рублей.

Исполнитель должен будет подготовить эскизы, согласовать дизайн, распечатать и разместить плакаты в соответствии с подготовленными адресными программами. Сами плакаты не должны содержать изображения предметов, реклама которых не допускается. Также авторам следует избегать слов и образов с "депрессивными, агрессивными или негативными" значениями. Рекламе полагается быть "оригинальной, яркой, занимательной и выполненной на высоком художественном уровне".

Оказание услуг распланировано не на весь год. Кампания по гармонизации межнациональных отношений рассчитана до конца августа 2025 года. Кампания по пропаганде целей развития должна будет завершиться к декабрю, остальные две — к концу сентября.

В минувшем сентябре на рассмотрение Заксобрания поступил проект о запрете иностранным агентам получать гранты Петербурга на производство социальной рекламы. В ноябре инициативу поддержал комитет по законодательству.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру