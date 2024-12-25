Пашинян отменил поездку на саммит СНГ в Петербурге из-за болезни

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участие в неформальном саммите лидеров СНГ, который пройдет в Санкт-Петербурге 25 декабря, из-за болезни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на социальные сети политика.

"Посоветовавшись с коллегами, я не буду участвовать в саммите лидеров СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге", — заявил Пашинян.

Он также отметил, что до конца дня примет решение о своем участии в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС, которое состоится 26 декабря.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча лидеров СНГ будет неформальной, но ожидается, что ее повестка будет содержательной. Пашиняну было направлено приглашение от президента РФ Владимира Путина.

фото: ЗАКС.Ру