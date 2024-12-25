Петербургские квартиры до 40 тысяч рублей находят жильцов быстрее всего

В Петербурге в 2024 году квартиры для долгосрочной аренды начали находить жильцов быстрее. Как сообщают аналитики сервиса "Яндекс Аренда", срок экспозиции за год снизился на 2,4%, и в среднем жилье сдается за 4-5 дней, на это 25 декабря обратил "Коммерсантъ-Санкт-Петербург".

Сокращение сроков отмечается почти во всех ценовых сегментах. Например, в бюджетах до 40 тысяч рублей арендаторов находят на 1,8% быстрее, в диапазоне 40-50 тысяч рублей — на 1,2%, а квартиры дороже 120 тысяч рублей стали сдаваться быстрее на 8,6%.

Исключение составили лишь квартиры в ценовых категориях 70-80 тысяч рублей и 100-120 тысяч рублей, где срок сдачи, напротив, вырос на 1,2% и 0,8% соответственно.

Напомним, в начале декабря на торги выставили имущественный комплекс бывшей тюрьмы "Кресты" в Петербурге с начальной ценой 1,052 миллиарда рублей. После реставрации там планируется создать многофункциональный центр.

фото: ЗАКС.Ру