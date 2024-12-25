Петроградский суд оштрафовал художницу Шейдлин за посты в Telegram

Художница Елена Лялина, более известная под псевдонимом Эллен Шейдлин, признана виновной в дискредитации российской армии в интернете (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), рассказали 25 декабря ЗАКС.Ру в объединенной пресс-службе судов Петербурга. В соответствии с решением Петроградского районного суда от 25 декабря, она должна будет выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Как стало известно ранее, протокол на художницу был составлен в минувшем сентябре из-за трех постов в ее Telegram-канале, посвященных событиям на Украине. Сами публикации вышли в период с 31 декабря 2022 по 18 февраля 2023 года. Дело об административном правонарушении было передано судье 13 декабря.

На своем сайте Эллен Шейдлин презентует себя как "мультимедиа художницу", которая в своих работах "соединяет эстетику интернета с образами из личной мифологии". Судя по аккаунтам в социальных сетях, сейчас она находится за рубежом.

Наказание по статье о дискредитации армии предусматривает для физических лиц штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру