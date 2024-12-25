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Новости 14:25

При крушении самолета в Казахстане выжили 10 россиян

фото ЗакС политика При крушении самолета в Казахстане выжили 10 россиян

Десять граждан РФ выжили при крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, произошедшем 25 декабря недалеко от аэропорта Актау. По предварительным данным, они были госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство России в Казахстане. Также удалось спасти 14 граждан Азербайджана, двух жителей Киргизии, гражданство еще трех пострадавших уточняется.

Самолет выполнял рейс из Баку в Грозный, но потерпел крушение в Казахстане. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По предварительной информации, после столкновения с птицами в самолете взорвался кислородный баллон.

После трагедии президент Азербайджана Ильхам Алиев покинул неформальный саммит СНГ, проходивший в Ленинградской области, и срочно вернулся в Баку.

фото: ЗАКС.Ру


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