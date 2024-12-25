ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:58

Дрозденко объяснил пробки в Петербурге дипломатическими мероприятиями

фото ЗакС политика Дрозденко объяснил пробки в Петербурге дипломатическими мероприятиями

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал жителей с пониманием отнестись к сложной ситуации на дорогах Петербурга и Ленобласти, которая возникла из-за проведения саммита лидеров СНГ и заседания высшего Евразийского совета. Об этом он сообщил 25 декабря в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, ограничения на движение продолжатся до 26 декабря. Он порекомендовал учитывать эти обстоятельства при планировании личных и рабочих поездок.

Дрозденко также сообщил, что утром 25 декабря в аэропорту Пулково торжественно встречали прибывших глав государств. Вчера он объявил, что на ближайшие дни Ленинградская область превратится в "центр многополярного мира".

фото из Telegram-канала Дрозденко


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости25 декабря
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама