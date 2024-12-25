Дрозденко объяснил пробки в Петербурге дипломатическими мероприятиями

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал жителей с пониманием отнестись к сложной ситуации на дорогах Петербурга и Ленобласти, которая возникла из-за проведения саммита лидеров СНГ и заседания высшего Евразийского совета. Об этом он сообщил 25 декабря в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, ограничения на движение продолжатся до 26 декабря. Он порекомендовал учитывать эти обстоятельства при планировании личных и рабочих поездок.

Дрозденко также сообщил, что утром 25 декабря в аэропорту Пулково торжественно встречали прибывших глав государств. Вчера он объявил, что на ближайшие дни Ленинградская область превратится в "центр многополярного мира".

фото из Telegram-канала Дрозденко