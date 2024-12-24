Дрозденко: Ленобласть ненадолго станет "центром многополярного мира"

На ближайшие дни Ленинградская область превратится в "центр многополярного мира", объявил 24 декабря глава региона Александр Дрозденко. Поводом к подобному умозаключению послужило проведение в области неформального саммита СНГ и заседания Высшего Евразийского экономического совета.

В своем Telegram-канале Дрозденко опубликовал фотографию, на которой он жмет руку сошедшему с трапа самолета президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. "Сегодня встречаю первого гостя Владимира Владимировича Путина — президента Таджикистана Эмомали Рахмона", — говорится в посте.

Как ранее сообщил ТАСС со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова, встреча с Рахмоном состоится 24 декабря. На следующий день запланировано проведение неформального саммита СНГ, а заседание Высшего Евразийского экономического совета намечено на четверг, 26 декабря. Местом проведения всех мероприятий станет комплекс "Игора" в Приозерском районе Ленобласти.

Накануне Дрозденко поучаствовал в открытии участка трассы "Скандинавия" и высказался о планах по строительству станции метро в Кудрово.

Фото: Александр ДроZденко / Telegram