Апелляционный военный суд смягчил приговоры по делу Беркович* и Петрийчук**

В подмосковной Власихе Апелляционный военный суд смягчил приговоры, вынесенные режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук**, сообщил 25 декабря адвокат последней Сергей Бадамшин. Назначенные обеим сроки по делу о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) были уменьшены на несколько месяцев.

""Смягчили": Беркович* 5 лет 7 мес, Петрийчук** 5 лет 10 мес", — написал в своем Telegram-канале защитник.

Рассмотрением дела в первой инстанции занимался Второй Западный окружной военный суд. В июле он приговорил обеих фигуранток к шести годам лишения свободы. Ровно такой же срок запрашивало для них государственное обвинение.

Уголовное дело было возбуждено из-за постановки "Финист Ясный Сокол" о судьбах женщин, связавших свою жизнь с исламскими террористами. Спектакль был удостоен премии "Золотая маска".

*Росфинмониторинг внес Евгению Беркович в список террористов и экстремистов

**Росфинмониторинг внес Светлану Петрийчук в список террористов и экстремистов

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы