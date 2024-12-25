На Новый год и Рождество метро будет работать круглосуточно

Петербургский метрополитен будет работать в круглосуточном режиме на Новый год и Рождество, сообщили 25 декабря в комитете по транспорту. Также в праздничные ночи на линию выйдет ряд маршрутов наземного транспорта.

"С 31 декабря 2024 года по 1 января 2025 года в круглосуточном режиме будут работать Петербургский метрополитен и 30 маршрутов наземного транспорта", — предупредили в комтрансе.

Речь идет, в частности, о 22 автобусных маршрутах (№№ 2, 4, 74, 86, 100, 101, 115А, 120, 145, 169, 186, 190, 193, 196, 197, 204Э, 211, 239, 263, 271, 290 и 397), четырех троллейбусных (№№ 2, 23, 31 и 46) и четырех трамвайных (№№ 39, 55, 60 и 100).

В ночь на 7 января, помимо метро, будут работать 10 наземных маршрутов. Это автобусы №№ 2, 74, 86, 193, 239, 263, 271, троллейбусы №№ 23, 46 и трамвай № 39.

Интервал в движении поездов метро в обе праздничные ночи составит 5-10 минут в период с 01:00 по 05:00. Наземный транспорт будет ходить раз в полчаса.

В остальные дни каникул с 29 декабря по 8 января транспорт будет работать по графикам воскресенья.

Ранее стало известно о том, что с 1 января в Петербурге подорожает проезд в общественном транспорте. Это коснется не только метро, автобусов, троллейбусов и трамваев, но также и пригородных электропоездов.

Фото: ЗАКС.Ру