Памфилова призвала членов избиркомов остерегаться телефонных мошенников

Членам избирательных комиссий следует быть аккуратными в связи с действиями телефонных мошенников, передает 25 декабря ТАСС слова главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. По мнению председателя ЦИК, злоумышленники преследуют цель дискредитации избирательной системы в России.

На заседании ЦИК Памфилова рассказала о поступившем обращении члена одного из избиркомов. Последняя якобы "посчитала своим гражданским долгом предупредить, что пошла еще такая атака на членов избирательных комиссий с целью дискредитировать полностью избирательную систему России", отметила спикер.

Автора обращения пытались убедить в том, что она будто бы перевела средства одной запрещенных в России организаций. Мошенники действовали от лица ФСБ, располагали удостоверениями спецслужбы и даже создали ее фейковый сайт, рассказала Памфилова. По ее словам, злоумышленники утверждали, что утечка сведений произошла через председателя УИК, который будто бы стал в итоге фигурантом уголовного дела.

Памфилова призвала членов избиркомов к осторожности и рекомендовала не предпринимать никаких действий в случае подобных звонков, а положить трубку и связаться с банком и полицией.

В последнее время в городах России ,и в том числе в Петербурге, наблюдалась волна поджогов, объектами атак становились, в частности, военкоматы, отделения банков и транспорт полиции. В понедельник суд арестовал на два месяца пожилую женщину по обвинению в теракте из-за подрыва банкомата "Сбера" на Среднеохтинском проспекте. В тот же день был взят под стражу обвиняемый в попытке поджога военкомата Ленобласти на набережной Фонтанки.

Фото: ЗАКС.Ру