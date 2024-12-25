Зеленогорский суд нашел хозяина для бесхозяйной дороги в Курортном районе

Зеленогорский районный суд Петербурга обязал администрацию Курортного района направить в комитет имущественных отношений (КИО) данные о бесхозяйной дороге на Средневыборгском шоссе. Речь идет об участке от отметки ПК2+768 до границы с Ленинградской областью, а также дороге "Молодежное – Верхнее Черкасово" (от ПК2+768 до ПК4+900), сообщила 25 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Иск был подан прокурором Курортного района в защиту интересов неопределенного круга лиц. Он указал, что участок дороги сейчас обслуживается учреждением дорожного хозяйства Ленинградской области, однако не поставлен на учет как бесхозяйное имущество, что нарушает требования технических регламентов.

Суд подчеркнул, что бесхозяйные дороги в городах федерального значения, таких как Петербург, должны регистрироваться в качестве недвижимости уполномоченными органами по ч.4 ст.225 ГК РФ (бесхозяйные вещи). В результате администрация Курортного района обязана в течение шести месяцев направить сведения о дороге в КИО.

Напомним, до 26 декабря включительно в Ленобласти перекрыта часть дорог из-за проведения саммита лидеров СНГ и заседания высшего Евразийского совета. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал жителей с пониманием отнестись к сложной ситуации.

фото: ЗАКС.Ру