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Новости 16:54

Беглов выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане

фото ЗакС политика Беглов выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с крушением самолета в городе Актау (Казахстан), передала 25 декабря пресс-служба Смольного

Глава региона передал слова поддержки родным и близким погибших, пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, а их семьям — душевных сил и стойкости.

Беглов направил телеграммы со словами соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву и главе Чечни Рамзану Кадырову.

Напомним, самолет, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение на территории Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. По предварительным данным, причиной катастрофы стал взрыв кислородного баллона, произошедший после столкновения с птицами. Алиев, узнав о трагедии, прервал участие в неформальном саммите СНГ в Ленобласти и срочно вернулся в Баку.

фото: ЗАКС.Ру


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