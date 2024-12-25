Мужчина уснул на рельсах у Оредежа и попал под поезд

Сотрудники транспортной полиции СЗФО 25 декабря проверяют обстоятельства двух инцидентов травмирования на железной дороге, случившихся в один день 24 декабря.

Первый случай произошел вечером у станции Шушары в Петербурге. Поезд "Новолисино — Санкт-Петербург" сбил 23-летнего мужчину из Архангельска. По предварительной информации, он шел по колее и разговаривал по телефону, не услышав сигналы машиниста. Торможение не помогло избежать наезда, пострадавший скончался на месте.

Второй случай произошел поздно вечером на станции Оредеж Лужского района Ленинградской области. 39-летний житель Луги в состоянии опьянения уснул на рельсах. Машинист подавал сигналы и экстренно тормозил, но мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Транспортная полиция выясняет все обстоятельства происшествий.

Напомним, 20 декабря поезд сбил 62-летнюю женщину у железнодорожной станции "Паровозный музей". По предварительной информации, она пыталась перейти железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся составом.

фото: ЗАКС.Ру