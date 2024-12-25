Тело пропавшего журналиста Максима Максимова найдено под Белоостровом

Тело пропавшего в июне 2004 года журналиста Максима Максимова, работавшего в Агентстве журналистских расследований (АЖУР) и "Фонтанке", было найдено в лесополосе недалеко от Белоострова. Об этом издание сообщило 25 декабря.

Максимов исчез после того, как начал расследование коррупционных схем, в которых, как предполагается, был замешан бывший заместитель начальника 6-го отдела оперативно-разыскного бюро ГУ МВД по СЗФО Михаил Смирнов. Журналист собирал материалы по делу о взятках таможенникам, после чего пропал.

Смирнов признался в убийстве журналиста 18 декабря. Он также подозревается в участии в нескольких других убийствах.

Фото: скриншот видео пресс-службы ГСУ СК РФ по Петербургу