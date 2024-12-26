Петербургские власти планируют набрать еще 2 тысячи дворников

Администрация Петербурга намерена увеличить штат дворников на 2 тысячи человек в 2024-2025 годах, об этом пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова вице-губернатора Евгения Разумишкина.

К 1 января планируется нанять тысячу сотрудников, а к 1 июля – еще столько же. Новым работникам обещают зарплату 60-65 тысяч рублей и возможность арендовать жилье по льготным условиям.

По словам Разумишкина, в дорожных бюджетных учреждениях уже работают более тысячи сотрудников, 3,7-4 тысячи дворников заняты в жилищных агентствах, а еще столько же – в управляющих компаниях.

Чиновник подчеркнул, что помимо зарплаты, дополнительной мотивацией для дворников становится предоставление жилья. Во всех районах города есть квартиры, сдаваемые по коммерческому найму. Многие сотрудники работают семейными подрядами, ухаживая за участками неподалеку от места проживания. Власти также обновляют инвентарь и обустраивают современные помещения для сотрудников.

Напомним, что в 2024 году дворники возглавили рейтинг самых дефицитных вакансий на российском рынке. Также отмечается усугубление кадрового дефицита в строительной отрасли.

Фото: ЗАКС.Ру