Дворники стали самой дефицитной профессией в России по итогам 2024 года

Дворники возглавили рейтинг самых дефицитных вакансий на российском рынке труда в 2024 году, об этом 22 декабря пишет ТАСС со ссылкой на исследование платформы по поиску работы hh.ru.

Отмечается, что это единственная профессия, по которой количество открытых вакансий превысило число желающих трудоустроиться. Аналитики платформы проанализировали более 11 млн вакансий.

Показатели указывают на острый дефицит кадров. В случае с дворниками этот индекс составил 0,8, тогда как в 2023 году он был 1,3. Исследование также отмечает усугубление кадрового дефицита в строительной отрасли, что стало одной из ключевых тенденций года.

Напомним, что в начале декабря сообщалось, что укомплектованность дворниками в Петербурге составляет 90%, еще в ноябре речь шла о 75%. Чтобы привлечь петербуржцев к уборке, некоторые чиновники и депутаты привлекают горожан нестандартными методами. Например, глава МО "Северный" вышел на уборку снега с огнеметом и записал видео под музыку из фильма "Охотники за привидениями".

Фото: ЗАКС.Ру