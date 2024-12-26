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Новости 10:49

Беглов назначил главой Музея истории Петербурга экс-главу КГА

фото ЗакС политика Беглов назначил главой Музея истории Петербурга экс-главу КГА

Александр Беглов назначил главой Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимира Григорьева, об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Ранее в начале декабря Беглов утвердил несколько кадровых изменений в структуре городской администрации и учреждений культуры. Среди этих изменений были и кадровые перестановки в музее истории города, а именно Владимир Кириллов, ранее занимавший должность генерального директора музея, был назначен директором Государственного мемориального музея А. В. Суворова.

Теперь главой музея истории Петербурга станет бывший председатель комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга Владимир Григорьев, который занимал этот пост с 2015 по 2021 год. После него эту должность заняла Юлия Киселева.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Григорьев Владимир Анатольевич
Киселева Юлия Евгеньевна




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