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Новости 11:16

На перекрестке Типанова и Гагарина автобус сбил петербурженку на переходе

фото ЗакС политика На перекрестке Типанова и Гагарина автобус сбил петербурженку на переходе

В Московском районе Петербурга пассажирский автобус наехал на 33-летнюю женщину на пешеходном переходе, об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел вечером в среду, 25 декабря, на перекрестке улицы Типанова и проспекта Гагарина. Водитель, находившись за рулем автобуса "Волгобас" №50, совершил наезд на петербурженку, которая переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода. 

В результате ДТП женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии в больницу. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств произошедшего.

Напомним, что утром этого же дня произошло другая авария с участием пассажирского автобуса. На проспекте Ленина, перед мостом в Скачках, самосвал Volvo врезался в автобус.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти


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