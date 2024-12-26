Депутат ЗакСа Цивилев предложил объявить Благовещенский мост новогодним

Благовещенский мост может стать главным новогодним мостом Петербурга. С таким предложением к комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) и ГУП "Мостотрест" обратился депутат Законодательного собрания города Алексей Цивилев, об этом 26 декабря он написал в своем Telegram-канале.

Идея включает праздничное оформление переправы и установку указателей с надписью "Мост в Новый год" на каждом берегу Невы.

"Вместе с главной городской ёлкой на Дворцовой площади и празднично оформленными улицами одним из центральных новогодних и рождественских символов Петербурга мог бы стать и Благовещенский мост", – отметил Цивилев.

По мнению парламентария, название моста, связанное с благой вестью любви и веры, подчеркивает символизм переправы как места, где сбываются мечты и начинается новое.

Напомним, что во вторник, 24 декабря, в Мариинском дворце прошла новогодняя елка для детей. Как рассказал председатель ЗакСа Александр Бельский, детям показали спектакль "Золушка" и подарили подарки.

Фото: ЗАКС.Ру