В Петербурге впервые наградили служебную собаку медалью Росгвардии

Служебная собака Маджар из специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии стала первым питомцем, удостоенным медали "За верную службу служебной собаки", об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе Росгвардии по СЗФО.

Торжественная церемония состоялась в Петербурге. Маджар прослужил шесть лет, помогая росгвардейцам обеспечивать общественный порядок и безопасность в городе. За время службы он выполнил более 200 задач. После церемонии пес завершил свою службу и отправился на заслуженный отдых. Его бронежилет сменили на "гражданский" комбинезон, и новая хозяйка забрала Маджара в любящую семью.

На место Маджара пришла молодая голландская овчарка по кличке Арья. Ей год, но она демонстрирует отличные навыки и стала первой собакой этой породы в истории Росгвардии.

Напомним, что исследовательская компания "Медиалогия" представила рейтинг самых обсуждаемых котов в российских СМИ в 2024 году. В топ-10 вошел петербургский кот Фрост из музея Анны Ахматовой. Лидером стал печально известный кот Твикс, которого высадили из поезда по дороге в Ленинградскую область.

Фото: пресс-служба Росгвардии по СЗФО