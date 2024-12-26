В Ленобласти усилят меры безопасности на праздники

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил усилить меры безопасности на транспорте, региональных объектах инфраструктуры, массовых мероприятиях и детских праздниках, об этом 26 декабря он сообщил в своем Telegram-канале.

В местах скопления людей будут дежурить спасательные и медицинские службы. Особое внимание уделят работе транспорта, особенно при перевозке детей. Руководству предприятий, включая оборонные и энергетические, предписано усилить защиту от потенциальных угроз, в том числе от беспилотных летательных аппаратов.

"Коммунальные службы должны быть готовы к оперативному устранению аварий на объектах ЖКХ. Также увеличен на 15% ежедневный резерв сотрудников органов правопорядка, а круглосуточно будут дежурить 149 подразделений", – отметил Александр Дрозденко.

Напомним, что в новогоднюю ночь на Дворцовой площади в Петербурге будут стоять 45 автобус для возможных задержаний. Также в городе будет работать оперативный штаб для реагирования на ЧС.

Фото: ЗАКС.Ру