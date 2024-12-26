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Новости 13:46

Штрафы за использование VPN в России вводить не планируют

фото ЗакС политика Штрафы за использование VPN в России вводить не планируют

Введение штрафов за посещение запрещенных в России ресурсов с использованием VPN-сервисов не планируется, об этом 26 декабря пишет ТАСС со ссылкой на слова члена комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По словам депутата, отслеживать посещение запрещенных ресурсов, вводить за это штрафы никто не планировал и не планирует, а такого вопроса вовсе нет в повестке.

Ранее в СМИ появилась информация о возможных штрафах за использование VPN, поскольку у Роскомнадзора якобы есть технические возможности для отслеживания таких пользователей. Немкин отметил, что в России продолжат блокировать VPN-сервисы, нарушающие законодательство, а также ресурсы, распространяющие информацию о способах обхода блокировок. 

Напомним, что в конце октября появилась информация о том, что специалисты Роскомнадзора заблокировали 197 VPN-сервисов в 2024 году. 

Фото: pixabay


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