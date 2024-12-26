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Новости 14:46

ГАТИ проверит соблюдение правил парковки петербуржцами во дворах в праздники

фото ЗакС политика ГАТИ проверит соблюдение правил парковки петербуржцами во дворах в праздники

Во время новогодних праздников Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга проведет проверки правил парковки на придомовых территориях во всех районах города, об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Особое внимание будет уделено местам возле контейнерных площадок для сбора отходов. Как отметили в ГАТИ, один припаркованный у контейнерной площадки автомобиль может привести к серьезным экологическим проблемам, нарушив график вывоза мусора. 

Размещение машин у контейнерных площадок, входов в подъезды и на газонах, даже зимой, может обернуться штрафом в размере 3 тысяч рублей для физических лиц и 150 тысяч рублей для юридических.

Напомним, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил усилить меры безопасности на транспорте и объектах инфраструктуры региона во время новогодних праздников.

Фото: ЗАКС.Ру


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