Утро Лукашенко в Ленобласти началось с колки дров

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко незадолго до заседания Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря колол дрова возле своей временной резиденции на территории курорта "Игора" в Ленинградской области. Фотографии Лукашенко с топором опубликовал telegram-канал "Пул Первого".

"Рабочее утро Первого. А как перед важными переговорами разминаетесь вы?" - говорится в сообщении telegram-канала.

Отметим, Лукашенко регулярно демонстрирует свои навыки по обращению с бревнами. Например, два месяца назад он принимал участие в чемпионате по колке дров, на котором представил топоры белорусского производства.

Напомним, в Ленинградской области в эти дни проходит, помимо заседания ЕАЭС, неформальный саммит СНГ. На заседании Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря планируется подписание порядка 20 документов. Проведение такого крупного дипломатического мероприятия вызвало в Петербурге и Ленобласти напряженную ситуацию на дорогах.

Константин Леньков / Фото "Пул Первого"