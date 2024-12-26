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Новости 15:06

Утро Лукашенко в Ленобласти началось с колки дров

фото ЗакС политика Утро Лукашенко в Ленобласти началось с колки дров

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко незадолго до заседания Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря колол дрова возле своей временной резиденции на территории курорта "Игора" в Ленинградской области. Фотографии Лукашенко с топором опубликовал telegram-канал "Пул Первого". 

"Рабочее утро Первого. А как перед важными переговорами разминаетесь вы?" - говорится в сообщении telegram-канала. 

Отметим, Лукашенко регулярно демонстрирует свои навыки по обращению с бревнами. Например, два месяца назад он принимал участие в чемпионате по колке дров, на котором представил топоры белорусского производства. 

Напомним, в Ленинградской области в эти дни проходит, помимо заседания ЕАЭС, неформальный саммит СНГ. На заседании Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря планируется подписание порядка 20 документов. Проведение такого крупного дипломатического мероприятия вызвало в Петербурге и Ленобласти напряженную ситуацию на дорогах. 

Константин Леньков / Фото "Пул Первого"


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