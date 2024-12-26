Столичный суд оштрафовал Тамару Эйдельман* по делу о дискредитации ВС РФ

Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей историка Тамару Эйдельман* по статье о публичных действиях, направленные на дискредитацию российской армии, об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Как уточнили в пресс-службе, постановлением суда Эйдельман* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ. В связи с этим ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, что на прошлой неделе Василеостровский суд в Петербурге оштрафовал бывшего депутата Законодательного собрания города Бориса Вишневского**. Основанием для протокола стало нарушение порядка действий иностранного агента (ст.19.34 КоАП РФ).

*Минюст внес Тамару Эйдельман в реестр иностранных агентов

**Минюст внес Бориса Вишневского в реестр иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру