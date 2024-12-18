Экс-депутат ЗакСа Вишневский* оштрафован на 35 тысяч рублей по иноагентской статье

Василеостровский районный суд Петербурга назначил штраф в размере 35 тысяч рублей бывшему депутату Законодательного собрания города Борису Вишневскому*, об этом 18 декабря пишет "Ротонда".

Причиной для составления протокола стало нарушение порядка действий иностранного агента (ст. 19.34 КоАП РФ). По словам адвоката политика Александра Кобринского, было установлено, что Вишневский* не подал в Минюст заявление о включении себя в список иноагентов.

По мнению Министерства юстиции, Вишневский* обязан был уведомить о своем статусе и заявить об иностранном влиянии до того, как начать делать публичные заявления. Протокол был составлен в августе, но был возвращен на доработку.

Напомним, что Санкт-Петербургский городской суд отказался исключать Бориса Вишневского* из списка иностранных агентов. Ранее политик попытался оспорить свой статус в Василеостровском районном суде.

*Минюст внес Бориса Вишневского в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру