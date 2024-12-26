В Петербурге стартует зимняя навигация на аэролодках

В январе 2025 года в Петербурге начнётся зимняя навигация, об этом 26 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова первого заместителя председателя комитета по развитию туризма города Евгения Панкевича.
В рамках зимнего сезона три скоростных судна на воздушных подушках компании "Нева Тревел" выйдут в экскурсионно-прогулочные рейсы по центральной акватории Невы. Аэролодки, рассчитанные на 10 пассажиров, будут отправляться от причала на "Фрегате Благодать".
Продолжительность маршрута составит 25-30 минут. Во время прогулки пассажиры смогут увидеть главные достопримечательности города, включая Петропавловскую крепость, Эрмитаж и так далее.
Первый рейс планируется запустить в конце января 2025 года. Точные расписание и стоимость экскурсии будут объявлены позднее.
Напомним, что во время новогодних праздников сотрудники ГАТИ Петербурга будут проверять соблюдение правил парковки горожанами во время новогодних выходных.