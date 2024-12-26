В Петербурге продлён запрет на использование беспилотников

С 26 декабря 2024 года по 14 января 2025 года в Петербурге продолжает действовать запрет на использование беспилотных воздушных судов (БПЛА), об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе комитета по вопросам законности города.

Такое решение принял оперативный штаб Петербурга. Помимо самого запрета, ограничено распространение информации о применяемых в городе системах противодействия БПЛА. Также под запрет попадает публикация данных о местах размещения воздушных судов, боевых кораблей, фортификационных сооружений и о последствиях применения беспилотных аппаратов в Петербурге.

Исключение сделано для федеральных и региональных органов власти, организаций, а также СМИ, киноиндустрии, обеспечения спортивных мероприятий и работы объектов ТЭК.

Напомним, что в середине декабря на сайте Смольного появился документ, согласно которому запрет на использование беспилотных аппаратов собирались ввести на год.

Фото: unsplash.com