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Новости 17:50

В Ленобласти не будут запрещать пиротехнику в новогоднюю ночь

фото ЗакС политика В Ленобласти не будут запрещать пиротехнику в новогоднюю ночь

Власти Ленинградской области приняли решение не вводить запрет на использование фейерверков в новогоднюю ночь, об этом 26 декабря пишет 47news со ссылкой на слова губернатора региона Александра Дрозденко.

Запускать салюты смогут как физические, так и юридические лица. Дрозденко отметил, что каждый в рамках своей территории может поднимать себе настроение так, как считает нужным. Глава Ленобласти также подчеркнул, что людям нужен праздник, а вера в чудо помогает сохранять оптимизм.

В этом году от использования пиротехники отказались многие регионы России, включая Москву, Воронежскую, Ростовскую, Курскую и Белгородскую области, а также ряд крупных городов, таких как Екатеринбург, Пермь и Чита.

Напомним, что при этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил усилить в новогодние праздники меры безопасности на транспорте, региональных объектах инфраструктуры, массовых мероприятиях и детских праздниках.

Фото: unsplash.com


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