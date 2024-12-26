За год в Горизбирком поступило свыше 2,2 тысячи обращений

С начала 2024 года на рассмотрение Городской избирательной комиссии поступило 2 256 обращений, рассказал 26 декабря заместитель председателя ГИК Олег Зацепа. Почти половина из них поступила от граждан.

Как рассказал Зацепа на заседании Горизбиркома, всего от граждан в комиссию поступило 1 066 обращений. Еще 717 обращений поступило из Центральной комиссии, при этом их авторами, опять же, зачастую оказывались россияне, уточнил в своем докладе член ГИК. Кроме того, 251 обращение поступило из органов прокуратуры, Следственного комитета, МВД и иных правоохранителей, а 222 обращения — из органов госвласти Петербурга.

— Тематика обращений обусловлена, опять же, тем, что год был богат на избирательные кампании, то есть это и вопрос организации избирательного процесса, и вопросы деятельности избирательных комиссий — не только связанные с выборами, но преимущественно все же связанные с подготовкой и проведением выборов, разъяснения по законодательству о выборах, — рассказал Зацепа.

Член ГИК добавил, что среди прочего поступали жалобы на возможные нарушения прав участковыми комиссиями. Также в Горизбирком приходили жалобы, связанные с нежеланием участвовать в голосовании.

Напомним, в 2024 году в Петербурге состоялось несколько избирательных кампаний. В марте прошли выборы президента, по итогам которых Владимир Путин пошел на новый срок. В сентябре петербуржцы выбирали губернатора и депутатов в 110 из существующих 111 муниципалитетов. Кроме того, по 18-му избирательному округу прошли довыборы в Законодательное собрание. Губернатором был вновь избран Александр Беглов, а пустовавшее до того момента место в ЗакСе досталось медиаменеджеру Александру Малькевичу.

В конце октября на заседании ГИК были озвучены отчеты по тратам бюджетных средств на выборах губернатора и довыборах в ЗакС. Всего на выборы градоначальника израсходовали 1,8 млрд рублей, траты на довыборы составили 25,6 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру