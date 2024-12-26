Мошенники продолжают звонить петербуржцам от имени депутата Павла Иткина

Вице-спикер Законодательного собрания Петербурга, лидер фракции ЛДПР Павел Иткин рассказал ЗАКС.Ру, что 26 декабря неизвестные от его имени пытались связаться с его знакомыми. В частности, с сотрудниками аппарата Заксобрания, партийцам и связанным с его деятельностью людям. Парламентарий отметил, что злоумышленники в своей деятельности используют методы социальной инженерии, чтобы определять круг общения своей "жертвы".

- Мне сегодня с утра достаточно много людей писали и звонили, что от фейкового аккаунта в Telegram поступают звонки от моего имени. Что предлагают - я не знаю. Дело в том, что мессенджер Telegram позволяет создать аккаунт с полным дублированием имени и фамилии, фотографии, при этом не указывается телефонный номер. К сожалению через эту историю происходит достаточно много мошеннических действий, - рассказал Иткин.

По мнению Иткина, мессенджеру бы не помешала опция верификации пользователя с возможностью запретить звонки. Парламентарий сомневается, что сервису хватит ресурсов, чтобы в достаточной мере пресекать мошеннические действия.

- По большому счету, для пресечения мошеннических схем - вешайте трубку и лично, по городскому или по номеру мобильного оператора перезванивайте тому, кто вам звонил. Я других механизмов не вижу. Я шучу со своими коллегами, что скоро мы вернемся обратно, в прошлый век на звонки через АТС Смольного, - посоветовал депутат.

Отметим, персона вице-спикера ЗакСа регулярно используется мошенниками для попыток реализации своего умысла. В последний Иткин рассказывал о них двумя месяцами ранее.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру