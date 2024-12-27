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Новости 10:47

Telegram-канал МИДа занял первое место в рейтинге каналов госведомств в 2024 году

фото ЗакС политика Telegram-канал МИДа занял первое место в рейтинге каналов госведомств в 2024 году

Telegram-канал Министерства иностранных дел России занял первое место в рейтинге лучших каналов государственных структур по итогам 2024 года, об этом 27 декабря сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Ура! МИД первый", – написала Захарова в своем канале, отметив успех ведомства в цифровом пространстве.

Кроме Министрества иностранных дел, в десятку лучших вошли Telegram-каналы Совета Федерации, правительства России, Кремля, МВД и других государственных учреждений. 

Напомним, что член комитета Госдумы по информационной политике Антона Немкина заявил, что в России не планируют вводить штрафы за использование VPN-сервисов. По его словам, такого вопроса вообще нет в повестке.

Фото: ЗАКС.Ру


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