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Новости 11:20

Володин пообещал обсудить проблему перегруженности школьников

фото ЗакС политика Володин пообещал обсудить проблему перегруженности школьников

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин обратил внимание на проблему чрезмерной нагрузки на школьников, об этом 27 декабря он написал в своем telegram-канале.

Володин подчеркнул, что дети в среднем проводят за учёбой от 8 до 10 часов в день. Также, депутат рассказал, что в ходе обсуждения этой темы пользователи оставили более 10 тысяч комментариев, из которых свыше 50% подтвердили наличие высокой учебной нагрузки.

Среди ключевых причин были отмечены: сложные и объёмные домашние задания, перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов, внеурочная деятельность, шестидневная учебная неделя и обучение во вторую смену.

По словам спикера, со стороны правительства уже есть понимание необходимости пересмотра учебной нагрузки. Володин заявил, что данный вопрос планируется включить в число приоритетных на 2025 год. Цель – совместно с Правительством выработать решения, которые помогут снизить нагрузку и сохранить здоровье школьников, обеспечивая при этом качественное образование.

Напомним, что с 1 января 2025 года иностранные абитуриенты будут обязаны сдавать экзамен на знание русского языка при поступлении в российские вузы. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина


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