Володин пообещал обсудить проблему перегруженности школьников

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин обратил внимание на проблему чрезмерной нагрузки на школьников, об этом 27 декабря он написал в своем telegram-канале.

Володин подчеркнул, что дети в среднем проводят за учёбой от 8 до 10 часов в день. Также, депутат рассказал, что в ходе обсуждения этой темы пользователи оставили более 10 тысяч комментариев, из которых свыше 50% подтвердили наличие высокой учебной нагрузки.

Среди ключевых причин были отмечены: сложные и объёмные домашние задания, перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов, внеурочная деятельность, шестидневная учебная неделя и обучение во вторую смену.

По словам спикера, со стороны правительства уже есть понимание необходимости пересмотра учебной нагрузки. Володин заявил, что данный вопрос планируется включить в число приоритетных на 2025 год. Цель – совместно с Правительством выработать решения, которые помогут снизить нагрузку и сохранить здоровье школьников, обеспечивая при этом качественное образование.

Напомним, что с 1 января 2025 года иностранные абитуриенты будут обязаны сдавать экзамен на знание русского языка при поступлении в российские вузы. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина