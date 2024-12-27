Бастрыкин поручил проверить состояние ветхого дома в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки состояния дома на Исполкомской улице в Петербурге, сообщила пресс-служба СК 27 декабря.

Здание, построенное в 1905 году, разрушается: на фасаде видны трещины, возникают перебои с отоплением. Дом аварийным не признан, а большинству жильцов не предоставлено новое жилье. Лишь двоим предложили квартиры из маневренного фонда, но без конкретных сроков переезда. Среди жильцов дома есть и блокадница, вынужденная жить в опасных условиях.

По поручению Бастрыкина ситуация проверяется и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Мариной Парастаевой. Исполнение поручения и результаты проверки находятся под контролем центрального аппарата ведомства.

Ранее сообщалось, что Бастрыкина привлекло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате столкновения "КамАЗа" и автобуса пострадали четыре человека.

фото СК