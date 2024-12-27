В Петербурге потребление красной рыбы снизилось на 18% из-за роста цен

За последний год цены на лососевых в России заметно выросли, в среднем достигнув 708 рублей за 500 граммов (+15%). В Петербурге и Ленинградской области рост цен оказался ещё выше — некоторые виды красной рыбы подорожали почти на 25%. Эти данные стали результатом анализа 720 тысяч чеков, проведенного "Контур.Маркетом" с октября по декабрь 2024 года, передает 27 декабря "Деловой Петербург".

Сильнее всего подорожал кижуч, цена которого выросла на 24%, до 868 рублей за 500 граммов. Однако спрос на эту рыбу, как и на горбушу, значительно упал: ее стали покупать на 29% реже. На 22% сократился спрос на семгу, подорожавшую до 1025 рублей за полкило, а форель, прибавившая в цене 15% (801 рубль за 500 граммов), продавалась на 17% хуже. В целом спрос на красную рыбу в Петербурге и Ленобласти снизился на 18%.

Эксперты связывают подорожание с ростом затрат на логистику, а также с резким сокращением улова лососевых в России. По данным Росрыболовства, в 2024 году добыча сократилась на 38,7% (-373,5 тыс. тонн) по сравнению с прошлым годом, что стало худшим показателем за последние 20 лет.

Напомним, с 1 января в Петербурге подорожает проезд в общественном транспорте. Это коснется не только метро, автобусов, троллейбусов и трамваев, но также и пригородных электропоездов.

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