Транспортировкой багажа в Пулково начнут заниматься беспилотники

В петербургском аэропорту Пулково начали внедрять новую систему транспортировки багажа, подход предполагает использование беспилотных автономных платформ "Пиранья", об этом 27 декабря пишет ТАСС.

Эти устройства способны перевозить тяжёлые и негабаритный вещи, а также багаж, например, маломобильных пассажиров. Максимальная грузоподъёмность "Пираний" достигает 300 килограммов, при этом они могут буксировать предметы общей массой до 500 килограммов. Планируется, что платформы будут выполнять навигационные функции и помогать пассажирам ориентироваться в терминале.

На первом этапе испытаний управление беспилотниками осуществляется операторами, однако со временем устройства перейдут на полностью автономный режим работы. Платформы способны функционировать до восьми часов без подзарядки и выдерживать температурные колебания от -25 до +40 градусов.

Напомним, что в понедельник, 23 декабря, в Пулково задержали более десяти самолетов из-за ложного сообщения о минировании. Прилетевших пассажиров при этом не выпускали из самолетов.

Фото: ЗАКС.Ру