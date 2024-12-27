В новогоднюю ночь изменится движение транспорта по Невскому проспекту

В Петербурге в новогоднюю ночь будет перекрыто несколько улиц для движения транспорта, поэтому общественный транспорт меняет свои маршруты, об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Ограничения вводятся с 18:00 31 декабря до 05:00 1 января. Временно изменятся маршруты движения автобусов из-за закрытия ряда центральных улиц для транспорта.

Для транспорта будут недоступны Невский проспект, Адмиралтейский проспект, Малая Морская улица и Дворцовый проезд. Изменения затронут следующие автобусные маршруты: № 2, 3, 7, 22, 24, 27.

Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с новыми схемами движения на официальных сайтах транспортных операторов, чтобы спланировать свои поездки в праздничную ночь.

Напомним, что петербургский метрополитен будет работать круглосуточно в новогоднюю и рождественскую ночи. Также круглосуточно будут курсировать 30 маршрутов наземного транспорта.

Фото: ЗАКС.Ру