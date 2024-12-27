В Ленобласти проводится проверка аварии с перевернувшимся автобусом

В Ленобласти начали проверка по факту ДТП с участием служебного автобуса. Прокурор региона Сергей Жуковский поручил Тихвинской городской прокуратуре провести расследование аварии, которая произошла на дороге "Шугозеро — Тихвин", сообщила 27 декабря пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, водитель автобуса ГАЗ, движущийся из поселка Шугозеро в сторону Тихвина, не справился с управлением и перевернулся, когда до деревни Усть-Капша оставалось около трех километров.

Проверка направлена на выяснение всех обстоятельств происшествия. В ходе расследования будет оценено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся под контролем прокурора Ленинградской области.

Напомним, 24 декабря в Приморском районе грузовик столкнулся с маршрутным автобусом, из-за чего пострадали два человека. 33-летний водитель грузовика при повороте налево не уступил дорогу автобусу, что привело к ДТП.

фото прокуратуры ЛО