В России могут создать программу по охране здоровья мужчин

Глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов предложил разработать программу для улучшения здоровья мужчин. Об этом он заявил на пресс-конференции, подводя итоги работы комитета в 2024 году, сообщает 27 декабря РБК.

По словам Леонова, мужчины часто игнорируют диспансеризацию и обращения к врачам, что негативно сказывается на их здоровье. Он также отметил, что средняя продолжительность жизни мужчин в России на десять лет меньше, чем у женщин.

Леонов подчеркнул, что создание такой программы могло бы стать важным шагом в улучшении демографической ситуации. При этом он добавил, что инициатива не обязательно должна быть государственной.

Напомним, на заседании Госсовета президент России Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества. Год будет посвящен героям, а также подвигам предков, сражавшихся за Родину в разные исторические периоды.

фото: ЗАКС.Ру