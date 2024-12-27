СК завершил расследование дела об отравлении на избирательных участках в Петербурге

Петербургские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух сотрудниц организации общепита, которая поставляла питание на избирательные участки, об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Они обвиняются по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание и отравление людей по неосторожности (ч.1 ст.35, ч.1 ст.236 УК РФ). Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, руководитель отдела горячего питания и заведующая производством нарушили санитарные нормы, допустив к работе с продуктами питания сотрудников, зараженных инфекционным заболеванием. Готовые обеды, приготовленные ими, были поставлены на избирательные участки во время Единого дня голосования в Петербурге 6 сентября. После употребления пищи 36 человек обратились к медикам с признаками отравления.

Напомним, что на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском района Петербурга были зафиксированы случаи отравления во время проведения голосования. Как отметил тогда член ГИК Юрий Кузьмин, на выборы это не повлияло.

Фото: ЗАКС.Ру