Прокурор зачитала материалы дела в отношении диссидента Скобова*

В Петербурге продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении советского диссидента Александра Скобова*. На заседании 27 декабря прокурор зачитывала материалы дела, включая биллинги и сведения о перемещениях публициста по России и миру.

Скобова* обвиняют в участии в деятельности террористического сообщества (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и в двух эпизодах оправдания терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Рассмотрение дела по существу началось 13 декабря, в тот раз перед судом выступил первый свидетель. Студент Сергей Тарасенко поведал о том, как был понятым при обысках по делу обвиняемого. На следующем заседании, которое состоялось 18 декабря, огласили показания сотрудника центра "Э" и выслушали показания матери и жены подсудимого. Тогда же прокурор приступила к оглашению материалов дела.

На новом заседании гособвинитель продолжила начатое ранее. Склонившись над увесистыми томами дела, она неторопливо зачитывала написанное и лишь изредка делала пометки в бумагах. Монологу, за редким исключением, никто не мешал.

Так, спустя несколько минут после начала заседания оживился адвокат Владислав Коснырев, который вместе с подзащитным участвует в процессе по видеосвязи из Сыктывкара.

— Говорите чуть помедленнее! У вас прекрасный голос, но не слышно, — прокричал адвокат с экрана.

Прокурор заметно смутилась нежданному комплименту. "Здесь так написано, вы же понимаете", — развела она руками и продолжила зачитывать текст в прежней манере.

В другой раз гособвинителя прервал один из слушателей, попросивший громче и четче оглашать материалы. Здесь в дело уже вступил судья. Прикрикнув, он пригрозил пожилому человеку удалением из зала.

Согласно озвученным материалам, помимо различных гаджетов при обысках у Скобова* изъяли блокноты, визитные карточки и листок в клеточку. Изрядная часть заседания ушла на оглашения данных биллингов изъятых у подсудимого сим-карт. Также присутствующие в зале смогли узнать, что в последние годы подсудимый неоднократно ездил в Москву и обратно и летал в Азербайджан и Турцию.

Прокурор зачитала и результаты изучения аккаунтов Скобова* в мессенджерах и социальных сетях. В частности, она упомянула чат "Форума свободной России"** на 20 человек. Также упоминался Telegram-канал Скобова* на 917 участников и чат к нему на 11 человек.

В деле нашлись и засекреченные материалы. Прокурор намеревалась зачитать на прошедшем заседании и их, однако по совету судьи от идеи отказалась.

Председательствующий предложил перенести это на начало следующего заседания, чтобы "не устраивать хождения" слушателей. Решено было начать следующее заседания именно с оглашения не предназначенных для посторонних ушей документов.

Помимо этого, прокурор зачитала материалы психолого-лингвистической экспертизы по текстам Скобова*. Автор документа пришел к выводу, что в тексте, по его мнению, имеются лингвистические и психологические признаки одобрения терроризма и признаки призывов к противоправным действиям.

На этом заседание закончили, назначив следующее на 15 января. Вслед за этим жена Скобова* Ольга Щеглова попыталась задать вопрос судье, однако тот не позволил, сославшись на завершение заседания. Тогда Щеглова попыталась обратиться к прокурору, но и здесь ее ждал отказ. "Вы не имеете права мне задавать вопрос", — на повышенных тонах отреагировала представитель гособвинения.

Супруга Скобова* упрекнула прокурора в том, что были зачитаны не все интересующие ее детали дела.

— В прениях выслушаете мою позицию, — отреагировала ее собеседница.

*Минюст внес Александра Скобова в список иностранных агентов, Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов

**Минюст внес "Форум свободной России" в список нежелательных организаций на территории РФ, ее деятельность запрещена

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру