На заседании суда по делу публициста Скобова* выслушали первого свидетеля

Фото: ЗАКС.Ру

Первый Западный окружной военный суд приступил 13 декабря к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении петербургского публициста Александра Скобова*. В отношении диссидента выдвинуты обвинения по статьям об участии в деятельности террористического сообщества (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). ЗАКС.Ру наблюдал за происходившим на заседании.

Ходатайства участников процесса

Сам Скобов* содержится в СИЗО Сыктывкара, в судебном заседании он участвовал по видеосвязи. Впрочем, по большей части он ничего не говорил. В самом начале подсудимый заявил о нежелании отвечать на вопросы суда, после чего, за редким исключением, хранил молчание.

— Я не буду отвечать на вопросы суда! — прокричал он с экрана и стал скандировать политические лозунги. В ответ на крик перешел и судья, который на повышенных тонах вынес собеседнику предупреждение и пригрозил удалить его с заседания до окончания прений сторон или же отключить от видеосвязи.

Мать и жена Скобова* ходатайствовали о том, чтобы не подвергаться допросу в качестве свидетелей. Сделали они это, поскольку желали постоянно находиться в зале суда, а не дожидаться в коридоре вызова на допрос.

— Мы обе подали заявления о том, что мы полностью подтверждаем наши показания, данные на предварительном следствии, от оглашения в зале суда на этапе судебного следствия отказываемся и просим разрешить нам присутствовать в зале суда, — заявила супруга фигуранта Ольга Щеглова.

Сторона защиты ходатайства поддержала, однако против выступила прокурор, которая пожелала оставить родственниц подсудимого в статусе свидетелей. Просьбы разрешить жене и матери остаться в зале остались без внимания.

— Свидетель не имеет права находиться в зале судебного заседания до его допроса, поэтому я вас прошу покинуть зал, — заявил судья на просьбу Щегловой.

Обеих женщин вывели прочь, конца заседания они дожидались за пределами зала.

Еще одно ходатайство поступило от правозащитника Динара Идрисова, который попросил обеспечить открытость процесса и, в частности, разрешить фото- и видеосъемку. прокурор выступила против, мотивировав свою позицию тем, что все необходимые меры и без того соблюдены. Адвокаты Скобова*, из которых Вероника Карагодина находилась непосредственно в зале, а Владислав Коснырев участвовал по видеосвязи из Сыктывкара, прошение поддержали.

— Ваша честь, я настаиваю, <...> что все посетители суда, находящиеся перед залом открытого судебного заседания, должны быть допущены в зал судебного заседания, — настаивал Идрисов. — А если число мест в зале или его пространство суду не позволяет разместить всех прибывших слушателей, <...> судья, председательствующий в деле, обеспечивает другой другой зал судебного заседания.

Просьба была отнюдь не декларативной: в небольшом помещении удалось разместить только 11 человек, при этом немалая часть пришедших на процесс остались снаружи. Идрисов предложил к следующему заседанию переместиться в зал побольше, а пока принести в этот дополнительные стулья. Судья просьбу удовлетворил частично, разрешив с определенными ограничениями проведение съемки. По поводу обеспечения доступа на процесс всем желающим он заявил, что суд не располагает подобной возможностью.

Суть обвинения

Вслед за этим прокурор приступила к оглашению сути предъявленного Скобову* обвинения. Из сказанного следовало, что в вину диссиденту ставится публикация в личном Telegram-канале постов с критикой СВО и действий российских властей и комментариями, в частности, о взрыве на Крымском мосту, в которых правоохранительные органы обнаружили слова, которые расценили как публичное оправдание терроризма. Обвинения в участии в террористическом сообществе связаны с возможной работой Скобова* в составе одного из зарубежных форумов оппозиции, признанного нежелательным в России.

По завершении выступления гособвинителя судья поинтересовался у фигуранта, понимает ли тот суть предъявленного обвинения и признает ли он себя виновным. На оба вопроса Скобов* промолчал, однако не смог удержаться от возможности выступить после предложения высказать свое отношение к обвинению.

— Мое отношение к предъявленному обвинению — оно мне неинтересно, — поделился он. — Если только уточнить прозвучавшие обвинения, поскольку они прозвучали невнятно.

— Только без политических лозунгов! — немедленно отреагировал судья.

— Я как член совета "Форума свободной России"**, как член его редакционной группы, принимал непосредственное участие в разработке его программных документов, — не слушая председательствующего, продолжил Скобов* и перешел к оглашению собственно политической программы.

Судья поинтересовался, намерен ли его собеседник давать показания. Тот ответил отрицательно.

Первый свидетель

Прокурор предложила допросить свидетеля обвинения и исследовать письменные материалы дела. Защита высказалась за то, чтобы заодно допросить и родственниц Скобова*, которые и так находятся в суде. Против выступила обвинительница, которая не пожелала вносить изменения в готовый план. Судья постановил, что мать и жена диссидента будут допрошены в другой раз.

В зал вызвали свидетеля. Студент-третьекурсник Сергей Тарасенко сообщил суду, что был привлечен к проведению обысков по делу Скобова* в качестве понятого. Из его слов следовало, что в тот вечер он шел по Большой Монетной улице, когда к нему подошел некто в гражданской одежде, показал удостоверение и попросил выступить в качестве понятого. Студент согласился, после чего его провели в квартиру, где в его присутствии изъяли телефон, планшет и ноутбук. После этого его отвезли в квартиру на Пискаревском проспекте, где находилась мать Скобова*. Там были изъяты телефон и флешки.

— Помню, было много визиток, — продолжил свидетель и перечислил, кому визитные карточки принадлежали. Из его слов выходило, что на них, в частности, виднелись имена известных оппозиционных политиков, ныне находящихся за рубежом. Также Тарасенко заметил большое количество политических плакатов в квартире. По его словам, во время обысков Скобов* ничего не подписывал.

Адвокат Карагодина спросила у свидетеля, откуда ему известны фамилии оппозиционеров. Выступающий ответил, что из новостей. Вслед за этим защитница полюбопытствовала, какую специальность получает ее собеседник, но ответа не получила. Ее коллега Коснырев спросил прямо, получал ли Тарасенко юридическое образование и доводилось ли тому участвовать в юридической практике. Свидетель ответил отрицательно.

Судья спросил свидетеля о поведении Скобова* во время обысков и, в частности, говорил ли он что-либо. "Говорил, — откликнулся студент, — но дословно, честно, не вспомню. То есть он какие-то фразы едкие пускал".

Вслед за этим свидетеля отпустили. Оставшееся до конца заседания время прокурор посвятила зачитыванию материалов дела, в том числе постов, публикация которых вменяется Скобову* в вину. Окончив, она попросила суд вызвать на следующее заседание всех свидетелей, кроме одного. Состоится оно на следующей неделе, 18 декабря.

О возбуждении уголовного дела в отношении диссидента стало известно в начале апреля 2024 года, вскоре после этого суд отправил фигуранта в СИЗО.

*Минюст внес Александра Скобова в список иностранных агентов, Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов

**Минюст внес "Форум свободной России" в список нежелательных организаций на территории РФ, ее деятельность запрещена

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру