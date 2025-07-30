Мундеп Ветров предложил раздавать детям "школьные коробки"

Депутат МО "Поселок Шушары" Михаил Ветров направил обращение министру просвещения России Сергею Кравцову с предложением разработать "школьную коробку" с принадлежностями для учебы, которая могла бы бесплатно раздаваться многодетным семьям перед 1 сентября, сообщает 30 июля RT.

По замыслу Ветрова, "школьная коробка" могла бы стать продолжением темы подарочных наборов для новорожденных, существующих в разных регионах России. В Петербурге такие наборы выдаются с августа 2024 года.

"Совсем скоро отечественные школы вновь откроют свои двери для сотен тысяч учеников по всей стране. А для миллионов российских родителей это означает старт непростых и дорогостоящих сборов своих детей к учебному году", - пояснил свою идею мундеп.

Ветров считает, что можно было бы распространять наборы с канцелярскими товарами, учебными пособиями и элементами школьной и спортивной формы бесплатно среди многодетных семей, а остальным семьям предоставить возможность приобретать такие "школьные коробки" по льготной цене.

Отметим, ранее Михаил Ветров выступал с предложениями, в частности, запретить в России продажу детской косметики, запретить продажу детям мороженого с энергетиком, организовать в школах сезонное меню, распространить на всю страну встречи школьников с участниками СВО, а также обучать подростков правилам "хорошего тона" при общении с противоположном полом. Подробнее о депутате — в материале ЗАКС.Ру.

Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба призвала торговые сети ограничить наценки на школьные товары перед началом учебного года. Цены на школьные принадлежности перед 1 сентября ежегодно становятся предметом обсуждения. Так, в 2021 году депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Ходосок обращался к губернатору Александру Беглову с просьбой проконтролировать ценовую политику соответствующих магазинов. Депутат Госдумы Сергей Миронов также обращал внимание общественности на рост цен на канцелярские товары. В 2022 году фракция ЛДПР в петербургском ЗакСе предлагала ежегодно выплачивать по 15 тысяч рублей семьям на подготовку детей к школе.

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