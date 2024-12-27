Смольный организует премию для лучших муниципальных служащих

Начиная с 2026 года в Петербурге начнут ежегодно присуждать премии городского правительства "Лучший муниципальный служащий", следует из проекта постановления Смольного. Документ был опубликован на сайте городской администрации 27 декабря.

Участниками конкурса могут выступать муниципальные служащие с высшим или средним профессиональным образованием. К моменту подачи заявки на участие они должны проработать не менее трех лет. Также у них за плечами не должно быть дисциплинарных взысканий или же взысканий за несоблюдение антикоррупционных запретов и ограничений.

Премия за первое место составит 100 тысяч рублей. За второе место полагается 75 тысяч рублей, за третье — 50 тысяч рублей. Победители смогут вновь участвовать в конкурсе не ранее чем через два года после награждения.

Конкурс, по результатам которого будут присуждаться премии, ежегодно проводится в Петербурге силами комитета территориального развития. Конкурс приурочен ко Дню местного самоуправления, который отмечается 21 апреля. Сейчас победителям присваивают звание "Лучший муниципальный служащий", однако информация о денежном поощрении отсутствует в положении о проведении конкурса.

В середине декабря стало известно о планах Смольного существенно увеличить количество и размер премий народным дружинникам.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру