Петербургский Водоканал будет работать круглосуточно в новогодние праздники

В период новогодних праздников горячая линия ГУП "Водоканал Санкт-Петербйрга" будет работать без перерывов, включая новогоднюю ночь и все праздничные дни, об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе предприятия.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения на дежурстве ежедневно будут находиться 91 бригада специалистов, оснащенных необходимой техникой и материалами для устранения возможных нарушений. Также подготовлен запас воды в резервуарах.

С 16:00 28 декабря 2024 года до 09:00 9 января 2025 года в Петербурге введен запрет на плановые переключения в сетях, отключения абонентов и земляные работы в охранных зонах, за исключением аварийно-восстановительных.

В случае неисправностей или протечек на уличных сетях холодного водоснабжения и водоотведения жители могут обращаться на горячую линию "Водоканала" по телефону 305-09-09.

Напомним, что в Петербурге в новогоднюю ночь будет перекрыто несколько улиц для движения транспорта. Речь идет об ограничении движения по Невскому проспекту, Адмиралтейскому проспекту, Малой Морской улице и Дворцовом проезде.

Фото: ЗАКС.Ру