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Новости 15:28

Роскомнадзор утвердит критерии блокировки пропаганды отказа от деторождения

фото ЗакС политика Роскомнадзор утвердит критерии блокировки пропаганды отказа от деторождения

Роскомнадзор разработал проект приказа, определяющий критерии блокировки информации, пропагандирующей отказ от деторождения. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов и должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года, передает 27 декабря ТАСС.

Согласно проекту, блокироваться будет контент, который оправдывает отказ от деторождения, убеждает в его необходимости или представляет бездетность как предпочтительный жизненный выбор. Исключение составит информация о монашестве, обете безбрачия или религиозном отказе от деторождения, если она не противоречит правилам религиозных организаций.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, кино и рекламе. Закон был инициирован Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным при поддержке группы сенаторов и депутатов. Спикер Совета Федерации отметила, что реализация закона требует тщательного контроля, чтобы избежать нарушений прав граждан и исключить дискриминацию семей, которые по разным причинам не имеют или не хотят иметь детей.

фото: Unsplash


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