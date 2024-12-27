Роскомнадзор утвердит критерии блокировки пропаганды отказа от деторождения

Роскомнадзор разработал проект приказа, определяющий критерии блокировки информации, пропагандирующей отказ от деторождения. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов и должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года, передает 27 декабря ТАСС.

Согласно проекту, блокироваться будет контент, который оправдывает отказ от деторождения, убеждает в его необходимости или представляет бездетность как предпочтительный жизненный выбор. Исключение составит информация о монашестве, обете безбрачия или религиозном отказе от деторождения, если она не противоречит правилам религиозных организаций.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, кино и рекламе. Закон был инициирован Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным при поддержке группы сенаторов и депутатов. Спикер Совета Федерации отметила, что реализация закона требует тщательного контроля, чтобы избежать нарушений прав граждан и исключить дискриминацию семей, которые по разным причинам не имеют или не хотят иметь детей.

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